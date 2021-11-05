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TÜİK'ten TÜFE açıklaması

Genel 05.11.2021, 19:45
TÜİK'ten TÜFE açıklaması
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TÜİK, basında TÜFE hesaplamalarıyla ilgili çıkan asılsız haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.