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Tudor'a büyük takım dayanmıyor: Bu kez kurban Juventus

Spor 31.10.2021, 00:12
Tudor'a büyük takım dayanmıyor: Bu kez kurban Juventus
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İtalya Serie A takımlarından Verona, Roma ve Lazio'dan sonra Juventus'u da mağlup etmeyi başardı.