banner38

TRT Haber'de sürpriz ayrılık

Genel 20.11.2021, 15:12
TRT Haber'de sürpriz ayrılık
1/6

TRT Haber'de hafta içi Dün Bugün programıyla izleyicinin karşısına çıkan Selver Gözüaçık, sosyal medya hesabından kanala veda ettiğini açıkladı.