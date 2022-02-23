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Transferi böyle duyurdular! Galatasaray'dan flaş girişim

Spor 23.02.2022, 14:34
Transferi böyle duyurdular! Galatasaray'dan flaş girişim
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Süper Lig'de Göztepe galibiyetiyle 3 puanı hatırlayan Galatasaray, üst basamaklara yükselmeyi hedefliyor.