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Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş'a Ada'dan 2 yıldız

Spor 12.04.2022, 14:25
Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş'a Ada'dan 2 yıldız
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Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basıldı.