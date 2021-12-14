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Trafik kazası geçiren Gülçin Ergül'ün sağlık durumu hakkında açıklama

Genel 14.12.2021, 12:18
Trafik kazası geçiren Gülçin Ergül'ün sağlık durumu hakkında açıklama
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Gülçin Ergül ile iş insanı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde kaza yapmıştı.