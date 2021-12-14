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3. Sayfa
Röportaj
Trafik kazası geçiren Gülçin Ergül'ün sağlık durumu hakkında açıklama
Genel
14.12.2021, 12:18
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Gülçin Ergül ile iş insanı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde kaza yapmıştı.
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#vefat
#Galatasaray
#zakkum
#Dolar
#koronavirüs
#Vedat Muriqi
#estetik
#Rıdvan Dilmen
#Öz Sağlıkİş Sendikası
#Boşanma
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#peron
#MediaCat
#meyve
#Suriye
#hastek kalesi
#midas
#Zülfü Livaneli
#karadeniz gazı
#Bingöl Devlet Hastanesi
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