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Trabzonspor'un namağlup liderliği sürüyor

Spor 23.10.2021, 22:20
Trabzonspor'un namağlup liderliği sürüyor
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Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçen Trabzonspor liderliğini sürdürdü.