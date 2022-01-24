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Trabzonspor maçı sonrası protesto! Galatasaray taraftarı isyan etti

Spor 24.01.2022, 09:49
Trabzonspor maçı sonrası protesto! Galatasaray taraftarı isyan etti
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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda bu maçla birlikte ligdeki kötü gidişata devam etti.