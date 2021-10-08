GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Teknoloji
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Trabzonspor'da gündem sol bek transferi!
Spor
08.10.2021, 11:59
1/6
Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Trabzonspor'da transfer mesaisi başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sol beke takviye talep etmişti.
Kaydet
Sonraki Galeriler
9 ayda 29 bin 749 uçuş gerçekleşti
Halil Dervişoğlu konusunda kesin karar verildi
Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı alay konusu oldu
İstanbul Park tarihinin en hızlı pilotu değişti
Çağla Şıkel'den ilginç açıklama: 'Fakir biriyle birlikte olurum'
Öne Çıkan Galeriler
Halil Dervişoğlu konusunda kesin karar verildi
İstanbul Park tarihinin en hızlı pilotu değişti
Trabzonspor'da gündem sol bek transferi!
Cenk Tosun müjdesi! Beşiktaş...
Stryger Larsen'den Galatasaray itirafı ve transfer sözleri!
Yeni Galeriler
9 ayda 29 bin 749 uçuş gerçekleşti
Halil Dervişoğlu konusunda kesin karar verildi
Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı alay konusu oldu
İstanbul Park tarihinin en hızlı pilotu değişti
Çağla Şıkel'den ilginç açıklama: 'Fakir biriyle birlikte olurum'
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Stefan Kuntz: 'Türk stilini bulacağız'
NASA'dan Salda paylaşımı
İspir fasulyesinde hasat heyecanı
TBMM Başkanı Şentop, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi Türkiye'ye davet etti
Popüler Haberler
Eski Fenerbahçeli yeni takımında gol makinesine dönüştü
FOX TV'den tepki çeken yayın: Zamanlama manidar!
Anlaşma sağlandı! Yeni takımı belli oldu
İşte Alex Ferguson'un en beğendiği Türk futbolcu
#Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu
#Orhan Miroğlu
#hınıs fasulyesi
#tokyo maratonu
#Janez Jansa
#Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
#koleksiyon
#Nasipse Olur
#Fenomen kardeşler
#Manny Pacquiao
#sürmene
#Ballon dOr
#yayla
#Aydın
#Vasat
#Altın Top
#Trabzon
#milli eğitim
#Bursaspor
#Burdur
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu
#Orhan Miroğlu
#hınıs fasulyesi
#tokyo maratonu
#Janez Jansa
#Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
#koleksiyon
#Nasipse Olur
#Fenomen kardeşler
#Manny Pacquiao
#sürmene
#Ballon dOr
#yayla
#Aydın
#Vasat
#Altın Top
#Trabzon
#milli eğitim
#Bursaspor
#Burdur