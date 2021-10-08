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Trabzonspor'da gündem sol bek transferi!

Spor 08.10.2021, 11:59
Trabzonspor'da gündem sol bek transferi!
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Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Trabzonspor'da transfer mesaisi başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sol beke takviye talep etmişti.