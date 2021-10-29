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Röportaj
Trabzonspor'da Gervinho şoku: Sedyeyle götürüldü
Spor
29.10.2021, 21:01
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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'la Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta Fildişi Sahilli futbolcu Gervinho sakatlanarak oyundan çıktı.
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#vefat
#koronavirüs
#Rıdvan Dilmen
#Adana Demirspor
#Dolar
#Vedat Muriqi
#Boşanma
#meyve
#abd
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Zülfü Livaneli
#Trabzonspor
#Bursaspor
#eş
#UEFA Avrupa Ligi
#final
#gazeteci
#Hector Olivares
#elektronik sigara
#kerim kaya