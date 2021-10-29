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Trabzonspor'da Gervinho şoku: Sedyeyle götürüldü

Spor 29.10.2021, 21:01
Trabzonspor'da Gervinho şoku: Sedyeyle götürüldü
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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'la Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta Fildişi Sahilli futbolcu Gervinho sakatlanarak oyundan çıktı.