banner38

Trabzonspor'da Bakasetas şoku! Göztepe maçında...

Spor 23.10.2021, 12:04
Trabzonspor'da Bakasetas şoku! Göztepe maçında...
1/6

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da Yunan yıldız Anastasios Bakasetas sakatlık yaşadı.