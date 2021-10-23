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Röportaj
Trabzonspor'da Bakasetas şoku! Göztepe maçında...
Spor
23.10.2021, 12:04
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Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da Yunan yıldız Anastasios Bakasetas sakatlık yaşadı.
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#Dolar
#vefat
#koronavirüs
#abd
#tepki
#Rıdvan Dilmen
#Trabzonspor
#Bursaspor
#Vedat Muriqi
#final
#Boşanma
#Burry Soprano
#UEFA Avrupa Ligi
#Bingöl Devlet Hastanesi
#pakize mutlu aydemir
#Zülfü Livaneli
#Adana Demirspor
#Suriye
#erol keskin
#UCI