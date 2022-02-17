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Torrent'ten radikal karar! Yeni sportif direktör belli oldu

Spor 17.02.2022, 15:07
Torrent'ten radikal karar! Yeni sportif direktör belli oldu
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Torrent, yöneticilerle yaptığı sohbette, bundan sondaki transfer politikasından söz etti, “Burada oynayan futbolcunun bir sonraki durağı Bayern Münih, Barcelona olmalı...