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3. Sayfa
Röportaj
Torrent'ten radikal karar! Yeni sportif direktör belli oldu
Spor
17.02.2022, 15:07
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Torrent, yöneticilerle yaptığı sohbette, bundan sondaki transfer politikasından söz etti, “Burada oynayan futbolcunun bir sonraki durağı Bayern Münih, Barcelona olmalı...
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#suya zam
#tutuklama
#tgrt
#Yılmaz Kaya
#denetim
#karar
#Tottenham
#İstifa
#aday kadro
#İdam
#Evkur Yeni Malatyaspor
#sayaç
#soğuk
#üs
#vuruldu
#konser
#58. genel kurul
#kabine toplantısı
#Dolar
#dışişleri bakanı
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