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Torrent'ten flaş karar! Omar Elabdellaoui ve Erick Pulgar...

Spor 19.02.2022, 11:05
Torrent'ten flaş karar! Omar Elabdellaoui ve Erick Pulgar...
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşacak.