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Torrent talimatı vermişti! İşte Muslera'nın yerine geçecek isim

Spor 18.01.2022, 13:30
Torrent talimatı vermişti! İşte Muslera'nın yerine geçecek isim
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Fatih Terim ayrılığı sonrası takımın başına getirilen İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent çalışmaların hız kesmeden devam ediyor.