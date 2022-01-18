GALERİLER
VİDEOLAR
Yazarlar
Son Devir
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Yurt Haberleri
Kültür Sanat
Sağlık
Medya Dünyası
Sivil Toplum
Foto Galeriler
Videolar
Genel
Bilim, Teknoloji
Eğitim
Seçim
Tarihte Bugün
Ana Sayfa
Yazarlar
Biyografiler
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Anketler
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Son Devir
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
3. Sayfa
Röportaj
Torrent talimatı vermişti! İşte Muslera'nın yerine geçecek isim
Spor
18.01.2022, 13:30
1/11
Fatih Terim ayrılığı sonrası takımın başına getirilen İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent çalışmaların hız kesmeden devam ediyor.
Kaydet
Sonraki Galeriler
Motorine zam geliyor!
EPDK elektrikte kademeli fiyat tarifesini açıkladı
Öne Çıkan Galeriler
Torrent talimatı vermişti! İşte Muslera'nın yerine geçecek isim
Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! Fatih Terim itirafı
Kerem Avrupa yolcusu! Dev kulüp kesenin ağzını açtı
Beşiktaş'ın 2 yıldızına teklif yağıyor!
Ali Koç ve Acun Ilıcalı buluştu! Bomba iddia
Yeni Galeriler
Motorine zam geliyor!
Torrent talimatı vermişti! İşte Muslera'nın yerine geçecek isim
EPDK elektrikte kademeli fiyat tarifesini açıkladı
Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu! Fatih Terim itirafı
Kerem Avrupa yolcusu! Dev kulüp kesenin ağzını açtı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Fetih Mahallesi, Tahralı Sokak, Kavakyeli A Blok, No:7 D:25, Ataşehir/İstanbul
0216 339 45 45
OKUR HATTI: 0552 324 3890
info@gaste24.com
Güncel Haberler
Çukurova'da yağan yağmur barajlara 'can suyu' oldu
Motorine zam geliyor
Fırtına nedeniyle kayaya çarpan yelkenli battı
48 yaşındaki kadın plastik kelepçeyle boğularak öldürüldü
Popüler Haberler
Mesut Özil isyan etti
3600 ek göstergede 411 bin emekli öğretmene müjde!
Memurların 2022 yemek bedelleri açıklandı
Bomba iddia: İki dünya yıldızı geliyor
#Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü
#Yılbaşı Şenliği
#selahattin demirtaş
#kazı
#Tugay Bahşi kimdir
#Osman Baytan
#Fatih
#kayseri
#Yelda Demirören
#Chelsea
#zatürre
#RTÜK
#Kaan Yıldırım
#futbol
#yardım
#cinayet
#Batman
#haluk levent
#manisa
#kimya
Copyright © 2022
Her hakkı saklıdır. Haber Yazılımı:
TE Bilişim
Kullanım Koşulları
|
Gizlilik Politikası
|
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
|
Çerez Politikamız
|
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#Cebir Okulları Kurtköy Kampüsü
#Yılbaşı Şenliği
#selahattin demirtaş
#kazı
#Tugay Bahşi kimdir
#Osman Baytan
#Fatih
#kayseri
#Yelda Demirören
#Chelsea
#zatürre
#RTÜK
#Kaan Yıldırım
#futbol
#yardım
#cinayet
#Batman
#haluk levent
#manisa
#kimya
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam