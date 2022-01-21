Torrent ısrarla istedi! Cimbom'un orta sahasına süper yıldız

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Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan ve teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da, bu görece Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol teknik adamla ligde 2 maça çıkan sarı kırmızılılar bu maçlardan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'da özellikle kadrodaki eksiklik dikkat çekerken yönetim, rotasını transfere çevirdi. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom'un gündeminde ise yıldız oyuncu var. İşte detaylar...