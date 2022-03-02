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Torrent, Guardiola'nın yıldızını istedi!

Spor 02.03.2022, 13:50
Torrent, Guardiola'nın yıldızını istedi!
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Galatasaray'da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar şimdiden başladı Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent, Manchester City'nin süper yeteneği Kayky da Silva Chagas'ı kiralamak için Guardiola ile temasa geçti.