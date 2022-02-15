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Torrent acımadı! Galatasaray'da değişim

Spor 15.02.2022, 14:45
Torrent acımadı! Galatasaray'da değişim
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Galatasaray'ın başında 5 maçta sadece 2 puan toplayabilen ve henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Torrent, takımda değişikliğe gidiyor.