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Torentt'ten flaş muslera kararı!

Spor 19.03.2022, 14:18
Torentt'ten flaş muslera kararı!
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. Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent sürpriz bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.