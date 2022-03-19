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3. Sayfa
Röportaj
Torentt'ten flaş muslera kararı!
Spor
19.03.2022, 14:18
1/10
. Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent sürpriz bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
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#PCR
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#FOX
#Hüseyin Göçek
#hasılat
#Alişan
#kurşun
#nevzat kuralay
#futbol
#Kabil
#Erzincan Valisi Ali Arslantaş
#Fatih Yumak
#Mustafa Kemal
#eylem
#Silopi
#yurt
#34 M 4291
#Trafik Kazası
#Teoman Günsür
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