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Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...

Spor 17.10.2022, 15:31
Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...
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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen Milli futbolcu Tolga Ciğerci, önemli açıklamalarda bulundu.