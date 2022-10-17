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Tolga Ciğerci itiraf etti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Emre Belözoğlu...
Spor
17.10.2022, 15:31
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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen Milli futbolcu Tolga Ciğerci, önemli açıklamalarda bulundu.
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#iha muhabiri
#İlker Aksum
#Down Kafe
#libya
#İlkay Gündoğan
#Stuart Nash
#başkanlık
#GS
#bilim kuruku
#deniz temizliği
#şüpheli
#ANKA
#Waasland-Beveren
#die welt
#biyolojik
#Engin Altay
#Kuzey Irak
#Tebük savaşının önemi
#Sincar
#maden faciası
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