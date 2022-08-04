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3. Sayfa
Röportaj
Teşkilat dizisine Survivor'dan bomba isim!
Genel
04.08.2022, 12:40
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılmasının ardından diziye Survivor'dan yeni bir ismin geleceği iddia edildi.
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#şehit
#Waasland-Beveren
#Seda Yıldız
#aşı
#erdoğan
#Kamyoncular
#Buzlanma
#Keşan ilçesi
#Makine İhracatçıları Birliği
#Garry
#başkanlık
#yargı süreci
#Cengiz Han
#TGRT Haber
#Rami Malek
#prim
#pusholder
#Selim Koçovalı
#Tevfik Göksu
#Elif Öztürk
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