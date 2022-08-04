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Teşkilat dizisine Survivor'dan bomba isim!

Genel 04.08.2022, 12:40
Teşkilat dizisine Survivor'dan bomba isim!
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un ayrılmasının ardından diziye Survivor'dan yeni bir ismin geleceği iddia edildi.