Yerli üretim Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri envanterine girdi
ASELSAN tarafından üretilen Silah Tespit Radarı, tüm işlemleri tamamlanarak Kara Kuvvetleri envanterine girdi.
Teknoloji 10.12.2021, 21:01
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Silah Tespit Radarlarının ilk teslimatının muayene ve kabul işlemleri tamamlandı.
Muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. pic.twitter.com/hcO6OlEwcU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2021
Silah Tespit Radarları, özgün tasarım, elektronik taramalı anten, sayısal hüzme oluşturma, hızlı ve kolay kurulum, aynı anda birden çok mühimmatın tespit ve takibi, gelişmiş sistem ve veri işleme algoritmaları özelliklerini taşıyor.
Kaynak: AA
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