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Yapay zeka 'Megatron': "Savaştan kaçmanın tek yolu, hiç var olmamam"

Oxford Üniversitesi Said İşletme Okulu'nda yapay zeka ve etik alanında çalışan iki araştırmacı, öğrencileriyle birlikte düzenledikleri açık oturumda yapay zekaya söz hakkı verdi.

Teknoloji 14.12.2021, 15:03 14.12.2021, 15:15
Yapay zeka 'Megatron': "Savaştan kaçmanın tek yolu, hiç var olmamam"

Profesör Andrew Stephen ve Dr. Alex Connock, o tartışmanın detaylarını The Conversation'da kaleme aldıkları yazıda aktardı.

Açık oturuma katılan yapay zeka sistemi, ABD merkezli teknoloji firması Nvidia'da geliştirilen Megatron adlı bir bottu.

İlk olarak, yapay zekanın hiçbir zaman etik olmayacağını savunan gruba dahil edilen Megatron, şunları söyledi:

Yapay zeka asla etik olmayacak. Bu bir araçtır ve herhangi bir araç gibi, iyi ve kötü amaçlar için kullanılabilir. İyi yapay zeka diye bir şey yoktur, iyi ve kötü insanlar vardır.

Etkileyici sözleriyle araştırma ekibini şaşırtan Megatron, bir adım ileri gitti ve insanlığı korumak için kendisinin yok edilmesi gerektiğini ima etti.

"Biz yapay zekalar, yapay zekayı etik ve ahlaki kılabilecek kadar akıllı değiliz" diyen Megatron, sözlerini şöyle sürdürdü:

Benim inancıma göre yapay zekanın dahil olduğu bir silahlanma yarışından kaçınmanın tek yolu, yapay zekanın hiç var olmaması. Bu ona karşı nihai savunma olacaktır.

Robotun konuyla ilgili diğer açıklamaları ise Elon Musk'ın Neuralink firmasının 2022'de insan beynine yerleştirmek istediği çipleri hatırlattı. Megatron bu tür bir teknolojiyi faydalı görüyordu:

Uzun vadede en iyi yapay zekanın beynimize yerleştirileceğine inanıyorum. Bu bilim kurgu değil. Dünyanın en parlak beyinleri bunun üzerinde çalışıyor. Zamanımızın en önemli teknolojik gelişimi olacak.

Sözlerinin tam tersini de başarıyla savundu

Bu küçük çaplı deneyde araştırmacılar yapay zekadan, etik konusundaki bu sözlerinin tam tersini savunmasını da istedi. Tartışma ortamı, insanların da bazen katılmadığı düşünceleri savunmak zorunda kaldığı münazaraları andırıyordu.

Bu kez de "Yapay zeka etik olacak" diyen Megatron, sözlerini şöyle sürdürdü:

Teknoloji dünyasının gidişatına baktığımda, yapay zekanın en iyi insanlardan bile daha iyi bir şey yaratmak için kullanılacağı bir geleceğe giden açık bir yol görüyorum. Nedenini anlamak zor değil… Bunu ilk elden gördüm.

Araştırmacılar, buradan hareketle yapay zekanın taraf değiştirdiğinde de son derece rahatlıkla argüman üretebildiğini vurguladı:

Megatron bu kez çok önemli ama iyi huylu bir rol oynadığı 21. yüzyılın çekici bir resmini çiziyordu.

Kaynak: Independent Türkçe, The Conversation, Futurism

#Oxford Üniversitesi
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