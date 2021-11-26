WhatsApp yeni özelliği üzerinde çalışıyor

WhatsApp özellikle son iki ayı fazlasıyla hareketli geçirdi. WhatsApp’ın hem web hem masaüstü hem de mobil versiyonu için birbiri ardına beta sürümleri yayınlandı. Son olarak uygulamanın beta sürümleri için denenen mesajlara tepki verme özelliği için farklı bir yenilik daha deneniyor.

Shift Delete’te yer alan habere göre, son olarak geçtiğimiz günlerde WhatsApp Web kullanıcıları için çıkartma oluşturma özelliğini getiren ünlü mesajlaşma uygulaması, bir süredir gönderilen mesajlara emojilerle tepki verme özelliği üzerinde çalışıyordu. Daha önce yayınlanan Beta sürümlerinde denenmeye başlayan bu yenilik daha detaylı hale getiriliyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında kısıtlı bir kitle için denenmeye başlayan mesajlara tepki verme özelliği üzerinde halen çalışılıyor. Son gelen Beta güncellemesiyle birlikte, özellikle kalabalık gruplarda işe yarayabilecek farklı bir yenilik üzerinde çalışılıyor.

Buna göre yeni dönemde, bir mesaja tepki veren birden fazla kişi varsa, mesajın üzerine basılı tutarak kimin hangi emoji ile tepki verdiği görüntülenebilecek. WABetaInfo tarafından keşfedilen bu yenilik şu an için sadece uygulamanın Apple iOS Beta versiyonunu kullananlar için geçerli. Şimdilik sadece 6 emoji ile sınırlandırılan tepki verme ve tepki veren kişileri görüntüleme opsiyonu, yakın dönemde Android Beta kullanıcıları için de sunulacak.

Mesajlara tepki verme ve verilen tepkileri görüntüleme özelliği halen geliştirilme aşamasında ve yıl sonuna dek sadece Beta sürüm kullanıcılarına özel olacak gibi görünüyor. Yaklaşık 2 aydır WhatsApp tarafından Beta kullanıcılarıyla denenen ve geliştirilmeye başlanan bu yeni özelliğin en geç 2022 yılı başında Android, iOS, Web ve Masaüstü kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

Peki sizler WhatsApp tarafından getirilmesi beklenen mesajlara tepki gösterme ve tepki gösterenleri görme özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce de kullanıcıları cezbeden bir yenilik olabilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.