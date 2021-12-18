WhatsApp sesli mesajlar için yeni özelliğini duyurdu!

WhatsApp, sesli mesajlar için bir ön dinleme özelliğini yayınladı. Bu özellik, sesli mesajlarınızı göndermeden önce belli belirsiz bir anlam ifade edip etmediğini, yanlış bir şeyler söyleyip söylemediğinizi kontrol etmenize izin veriyor.

Whatsapp'ın yeni özelliği nasıl çalışıyor?

Aktarılanlara göre, bir ses kaydını bitirmek için durdur düğmesine bastıktan sonra sesli mesajı dinleme seçeneği görünüyor. Ardından oynat simgesine tıklayarak ön dinlemesini yapabilir, çöp kutusu ile simgelenen tuşa basarak silebilir veya hiçbir sorun yoksa gönder tuşuna tıklayarak sesli mesajı gönderebiliyorsunuz.

WhatsApp, özelliğin son haftalarda yavaş yavaş kullanıma sunulduğunu ve artık iOS, Android, web ve masaüstü dahil tüm platformlarda kullanılabileceğini söyledi.

WhatsApp daha önce sesli mesajların oynatma hızını ayarlama özelliğini de platforma entegre etmişti.

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