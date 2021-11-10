WhatsApp o özelliğini kullanıma açtı
WhatsApp telefon ile bilgisayar arasındaki senkronizasyon zorunluluğunu kaldıran çoklu cihaz özelliğini kullanıma açtığını duyurdu.
Teknoloji 10.11.2021, 18:13 10.11.2021, 18:16
WhatsApp, çoklu cihaz desteğini tüm Android ve iOS kullanıcılarının erişimine açtı. Özellik şimdiye kadar sınırlı sayıda kullanılabiliyordu. Bugünden itibaren bütün akıllı telefonlara erişimi genişleten mesajlaşma platformu, kullanıcıların aynı anda dört cihazda hesaplarını aktifleştirmelerine izin verdi.
Çoklu cihaz özelliği, WhatsApp’ı akıllı telefon olmadan bilgisayarda çalıştırmak isteyenlere hitap ediyor. Önceden hesabınızı WhatsApp Web‘de kullanabilmek için, bilgisayarınızın ve telefonunuzun internet ile senkronize olması zorunluydu. Ancak çoklu cihaz bunu değiştirdi. WhatsApp Web’i kısmen bağımsız bir platforma dönüştürdü.
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