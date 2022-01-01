WhatsApp'ın gizli özelliği! Birçok kişi hala kullanmıyor

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta artık isminizi diğer kullanıcılardan gizleyebilirsiniz. İşte yöntemi...

Bu sefer, adınızı WhatsApp'ta görünmez metinle değiştirmenize yardımcı olacak basit ve kolay bir yol anlatacağız. Uygulama kullanıcıların boş bir ad oluşturmasına izin vermese de, basit bir hileyle gizliliği korumak için adınızı gizleyebilir veya boş bırakabilirsiniz.

Artık yalnızca görünmez bir metin göndermekle kalmaz, aynı zamanda kimliğinizi korumak için adınızı görünmez metne de yerleştirebilirsiniz. İşte Adınızı WhatsApp'ta görünmez tutacak adımlar.

Adınızı WhatsApp'ta Görünmez Yapacak Adımlar



Adım 1: İlk olarak, cep telefonunuzda ve PC'nizde Whatsapp'ı açın

Adım 2: Şimdi, bu iki sembolü kopyalayın: Semboller: ⇨ ຸ

Adım 3: Ardından, Whatsapp'taki Ayarlar seçeneğine gidin.

Adım 4: Mevcut Whatsapp adınıza ve ardından kalem simgesine dokunun.

Adım 5: Şimdi ok sembolünü kaldırın, (⇨ bunu silin sağdaki işaret kalacak) ve adınızı değiştirmek için Tamam'a dokunun.

Adım 6: Whatsapp'ta adınız boş kalacak.

Artık isimsizsiniz. Tadını çıkarın.

Biri size bir WhatsApp grubuna eklerse size kişi olarak eklemediği sürece adınızı göremez. WhatsApp’ın güncellenmesi biraz zaman aldığı için güncellenmiş adınızı çok kısa bir süre sonra görebileceksiniz.