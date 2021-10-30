WhatsApp duyurdu! 1 Kasımda desteğini kesiyor
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı telefonlarda desteğini kesecek.
Teknoloji 30.10.2021, 14:56 30.10.2021, 15:01
WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre Kasım ayından itibaren iOS 9, Android 4.0.3 veya daha düşük sürüme sahip cihazlara sahip kullanıcılar, mesajlaşma platformunun güncellemesinden faydalanamayacak.
Uygulama ayrıca akıllı telefon sahiplerine, gelecek ay yapılacak güncelleme gerçekleşmeden önce sohbet geçmişlerini kaydetmelerini tavsiye etti.
Şu anda dünya çapında 2 milyar WhatsApp kullanıcısı var. Güncelleme 1 Kasım'da sona erdiğinde, 53 Android modeli ve bir Phone modeli uygulamaya erişimi kaybedecek.
iPhone 4S'te uygulama kullanılamayacak.
Kaynak: Karar
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