WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Daha işlevsel olacak
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların sesli mesajlar üzerindeki kontrolünü artırmak için yeni bir düzenlemeye gitti.
Dünyanın en fazla tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların seslimesajlar üzerindeki kontrolünü artırması için önemli düzenlemeler getiriyor.
WhatsApp sızıntılarıyla bilinen WaBetaInfo'ya göre WhatsApp yakında sesli notları kaydederken bir duraklatma özelliği sunabilir. Bu, sesli not kayıt sürecinde önemli bir kalite iyileştirmesi gibi görünüyor. Şu anda, WhatsApp kullanıcılarının sesli notlar söz konusu olduğunda yalnızca iki seçeneği var: Kısmen tamamlanan bir sesli notu silme veya gönderme.
Pratikte bu, kullanıcılarınduraklamayapamadıkları ve önemli oranda zaman kaybettikleri için sesbozuklukları nedeniyle sesli notları sıklıkla yeniden kaydettikleri anlamına geliyor. Sesli notları duraklatma özelliği ise bu problemi ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar rahatsız olduğu bir durumda sesli notu duraklatabilir ve daha uygun bir zamanda veya yerde kaydı yeniden başlatabilir.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|7
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|8
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|6
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|5
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|4
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|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
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|7
|15
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|7
|14
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|7
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|6. Brighton
|7
|14
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|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
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|3
|19. Newcastle
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|3
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|1
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|O
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|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
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|17
|4. Sevilla
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