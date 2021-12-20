WhatsAp'ta grup sohbetlerine yeni özellik geliyor

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp sohbet grupları için yeni bir özelliği devreye almaya hazırlanıyor.

WhatsApp bir süre önce mesaj silme özelliğini getirmişti. Sadece kendinizden değil, alıcından da mesajınızı belli bir süre içerisinde silebiliyorsunuz.

Şirketin mesaj silmedeki süre şartını kaldıracağı tahmin ediliyor. Ancak ortaya çıkan son haberlere göre WhatsApp grup yöneticilerine de bu yetkiyi verecek.

Yani bir grupta yönetici olanlar söz konusu grup içerisinde istedikleri mesajları silme hakkına sahip olacak.