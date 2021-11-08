Twitter 'Reactions' özelliğini tekrar kaldırdı

Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'de denediği "emoji ile tepki verme" özelliğini bir kez daha kaldırdı. Platformdan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Twitter bir süre önce emojiyle tepki verme veya diğer adıyla Reaksiyonlar özelliğini Türkiye'de test etmeye başlamıştı. Ancak Twitter Reaksiyonlar özelliğini bir süre sonra kaldırmış ve yeniden kullanıma sunmuştu.

Twitter Türkiye sayfasında konuyla ilgili olarak birkaç teknik sorunun yaşandığı açıklaması yapılmıştı.

Bu özellik ile tweetleri sadece beğenmek yerine çeşitli tepkiler verilebiliyordu. Bu tepkiler arasında gülme, düşünme, alkış ve üzgün gibi emojiler yer alıyordu.

Reactions özelliğinin yeniden test edilmeye başlandığı böyle duyurulmuştu.

Özelliği pilot bölge olarak Türkiye'de deneyen Twitter, daha önce bu özelliği kamuoyundan tepki çektiği için kaldırmıştı.