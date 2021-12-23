Twitter mavi tik alma kriterlerini güncelledi

Twitter, sosyal medya platformlarında onaylanmış hesap anlamına gelen mavi tik rozeti başvuruları için kriterlerini güncelledi.

Mavi tik, sosyal medya platformlarında birçok kesim tarafından tanınmış hesapların orijinal olduğunun bir göstergesi olarak kullanılıyor. Gün geçtikçe sosyal medya ortamında hiç kuşkusuz prestij göstergesi olarak da kullanılan özellik için belirli kriterler bulunuyor.

Sosyal medya platformu Twitter, bilgilendirme sayfasında bir mavi tik alabilmenin kriterleri ile ilgili bir güncelleme paylaştı. Önceden rozet için oldukça cimri davranan platform, son dönemde isteyen hesaplara bir takım incelemelerden sonra verebiliyor. Twitter, doğrulama kurallarını netleştirdi ve mavi tik işareti almak için gereken kriterler listesini güncelledi.

Twitter paylaştığı güncellemede mavi tik onayı için en önemli 3 kriteri orijinal, tanınmış ve aktif hesap olarak sıraladı. Platform, güncellemesinde etkin tanınmış kişiler, devlet kurumları, haber kurumları, gazeteciler ve eğlence gibi ayrı ayrı hesap türleri için gereken adımları paylaştı. Rozeti almak için kimliği doğrulamak ilk adım olarak yer alıyor. Platform bunun için 3 yöntem belirtti.

•Twitter hesabınızı temsil eden resmî web sitesi

•Sürücü ehliyeti veya pasaport gibi resmî bir kimlik belgesinin fotoğrafı

•Tanınmışlık kategorisiyle ilgili bir alan adıyla resmî bir e-posta adresi

Twitter ayrıca hangi hesapların mavi tik alamaya uygun olmadığını da listeledi.

• Parodi, yorum ve hayran hesapları

•Twitter politikalarını ciddi şekilde ihlal eden hesaplar

• Doğrulanmış işletme hesaplarıyla doğrudan bağlantılı olmadıkları sürece evcil hayvanlar ve kurgusal karakterler

•Eşgüdümlü zararlı faaliyetler veya nefret dolu içerikle bağlantılı bireylerin veya grupların hesapları

Twitter, güncellemesinde ayrıca mavi tik rozeti almış hesapların rozetinin hangi şartlar altında geri alınabileceğine ilişkin bilgilendirmeye yer verdi. Platform, Twitter Kuralları’nı ciddi şekilde ve kasıtlı olarak ihlal ettiği saptanan hesaplardan da mavi rozetini herhangi bir bildirim yapmaksızın kaldırabileceklerini söyledi. İşte o ihlaller;

•Twitter’da ekran adınızı veya kişisel bilgilerinizi değiştirerek taklitçilik yapmak veya insanları kasıtlı olarak yanlış yönlendirmek.

•Hesabın hemen askıya alınmasıyla sonuçlanan ciddi ihlaller.

•Nefret davranışı

•Taciz içeren davranış

•Şiddeti yüceltme

•Toplumsal bütünlük politikası

•Gizli bilgiler politikası

•Platform manipülasyonu ve spam politikası