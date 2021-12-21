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Twitter'dan "mavi tik" açıklaması

Twitter, yeni yaptığı açıklamayla kimlerin mavi tik alabileceği konusunda bilgi verdi.

Teknoloji 21.12.2021, 16:50
Twitter'dan "mavi tik" açıklaması

Dünyanın en popüler mikroblog sitelerinden Twitter, bir süredir "mavi tik" olarak da bilinen doğrulanmış hesaplarla ilgili tartışmaların odağındaydı. Zira platform, kimi zaman sahte hesaplara onay veriyor, kimi zamansa doğrulanmış hesap sistemini devre dışı bırakıyordu. Twitter'ın yeni adımı, platformdaki mavi tik tartışmalarını ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

Twitter, platformun destek sayfasında bir güncelleme yaparak mavi tik koşullarını netleştirdi. Kimlerin mavi tik alabileceğini, bunun için hangi gereksinimlere ihtiyaç duyulduğunu tane tane açıklayan platform, bu sayede doğrulanmış hesaplarla ilgili kafa karışıklıklarını da gidermiş oldu.

Twitter'da kimler mavi tik alabilir?

Twitter'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre bir hesabın onaylanabilmesi için öncelikle orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekiyor. Bu koşulları taşıyan kullanıcılarınsa bazı gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Örneğin; söz konusu hesabın orijinal olduğunun anlaşılabilmesi için bir internet sitesi bağlantısı, resmi kimlik doğrulaması ve kurumsal e-posta gibi gereksinimlere ihtiyaç var. Ayrıca, hesabın doğrulanabilmesi için bir makalenin bulunması, bu makalenin Google Trendler veya Wikipedia gibi herkese açık platformlardaki delillerine de ihtiyaç var.

Elbette bunlar, Twiter'da mavi tik alabilmek için yeterli değil. Kullanıcının doğrulanabilmesi için temel hesap bilgilerinin girilmiş olması ve hesabın aktif olarak kullanılabilmesi gerekiyor. Bu noktada takip edilen hesaplar ve etkileşimler, kullanıcılar için kritik önem arz ediyor. 

Twitter'da kimler mavi tik alamaz?

Twitter, kimlerin mavi tik alamayacağı konusuna da açıklık getirdi. Sitede yapılan güncellemede mavi tik alamayacak hesaplar için listeleme yapan yetkililer, hiçbir zaman onay verilmeyecek hesaplar için şu belirlemelerde bulundular:

Parodi, haber kaynağı, yorum hesapları ve resmi olmayan hayran hesapları;

Onaylanmış bir şirket, marka veya kuruluş ya da yukarıda açıklandığı gibi Onaylanmış bir eğlence prodüksiyonu ile doğrudan bağlantılı olmadıkça evcil hayvanlar ve kurgusal karakterler,

Takipçi satma, satın alma ve etkileşim gibi platform manipülasyonu ve spam politikamızı ciddi ihlallerde bulunmuş hesaplar

Twitter Reklam Politikaları'nda açıklandığı gibi koordine zararlı etkinlikler veya nefret dolu içerik ile ilişkili veya uluslararası bir kuruluşun yetkilendirdiği uluslararası bir mahkeme ya da kanıt toplayan bir sorgu delegasyonu veya komisyonu tarafından çok ciddi insan hakları ihlallerinde bulunduğu tespit edilen kişi veya grupların hesapları onaylama için uygun görülmeyebilir ve bu hesapların Twitter üzerindeki etkinlikleri, Twitter Kuralları'nı ihlal etmese bile durum değişmez.

Twitter'ın bilgilendirmesine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: WebTekno

#Twitter #mavi tik
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