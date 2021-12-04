Twitter'da yeni yapılanma! Yöneticiler değişiyor

Jack Dorsey'in istifasıyla haftaya hareketli başlayan Twitter, yeni dönem için değişiklik planlarını yapmış görünüyor.

Yeni CEO Parag Agrawal, iki üst düzey yöneticiyi görevden alarak şirketi yeniden organize ediyor. Twitter, artan hesap verebilirliği, hızı ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla tüketici, gelir ve temel teknoloji bölümlerini yeniden yapılandırdığını açıklıyor. bu üç takımın başına ise; Kayvon Beykpour, Bruce Falck ve Nick Caldwell geçecek.

Değişimin bir parçası olarak, Twitter'ın mühendislik lideri Michael Montano ile tasarım ve araştırma lideri Dantley Davis ise yıl sonunda görevlerinden ayrılacaklar.Davis, Twitter halka açıldığından beri CEO'ya rapor veren ilk siyahi yöneticiydi. The New York Times'a göre, durgunluğu düzeltmek amacıyla şirket kültüründe büyük değişiklikler yapılmasına yardımcı olmak için 2019'da şirkete katıldı.

Twitter sözcüsü Laura Alexander The Verge'e verdiği demeçte, "Parag, operasyonel mükemmelliğe ve Twitter'ı hedeflerine ulaşacak şekilde kurmaya odaklanıyor" dedi.

Kaynak: NTV