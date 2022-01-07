Türkiye'de bir ilk! NFT dersleri başladı

Sanat eseri, video ya da internet sayfası... Gerekli şartlar sağlandığında her şey NFT olabiliyor.

Para olarak karşılığı olan dijital varlığa NFT deniyor. Popülerliği her geçen gün artan NFT, üniversite müfredatına giriyor.

İlk NFT dersi

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yeni bir seçmeli ders vermeye hazırlanıyor.

Cumhuriyetin ilk üniversitesi, Türkiye'deki ilk 'NFT'ye giriş' dersini verecek. Haftada 2 saat verilecek dersin kontenjanı 70 kişi olarak belirlendi. Dersin içeriği ise oldukça kapsamlı olacak.

Ders içeriği kapsamlı olacak

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "İçinde blok zinciri tarihi tarihsel gelişimi olacak, bütün bu blok zincir teknolojisiyle ilgili hem tarihsel hem de nereye gidilebileceğine dair dersler olacak, NFT'nin tarihçesi olacak" açıklamasını yaptı.

NFT dersi, üniversitenin dijitalleşme için attığı adımlardan yalnızca bir tanesi. Kültür Bakanlığı ile imzalanan protokol ile artık Hitit tabletleri de yapay zekayla okutulacak.

Yapay zekayla okutulan arkeolojik buluntuların da NFT eserine dönüştürülebileceği öngörülüyor. Ankara üniversitesi, NFT dersini, ilerleyen zamanlarda, başka üniversitelere açık ders olarak vermeyi planlıyor.