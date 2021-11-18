Türk mühendisi geliştirdi! WhatsApp'a yeni özellik

Yeni özelliğin geliştirme sürecinde görev alan Türk Meta (eski adıyla Facebook) çalışanı Güney Kayım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “WhatsApp’ta geliştirdiğim ilk customer facing özellik release oldu. Artık bir iş yeriyle konuşurken, iş yerinden gelen mesaja puan verebiliyorsunuz.” bilgisini paylaştı.

WhatsApp, işletme hesaplarını iyileştirmeyi hedefliyor

Shiftdelete.net'in haberine göre; işletme hesaplarını değerlendirme özelliği, yaklaşık 1 ay önce WABetaInfo tarafından ortaya çıkarıldı. Başlangıçta iOS ve Android Beta kullanıcılarının erişimine açılan puanlama sistemi, şu anda genel kullanıma sunuldu. Konuştuğunuz bir işletmenin size gönderdiği mesajları değerlendirerek, söz konusu hesaba ilişkin memnuniyetinizi belirtebilirsiniz.