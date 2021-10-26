TUA, Uluslararası Astronot Federasyonuna resmen üye oldu

Türkiye Uzay Ajansının (TUA), Uluslararası Astronot Federasyonuna (IAF) resmi üyeliğinin tescillendiği bildirildi.

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) Twitter hesabından, IAF üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Paylaşımda, TUA'nın, 71 ülkeden 407'yi aşan üyeye sahip en büyük uzay oluşumuna resmi üyeliğinin, bugün gerçekleşen IAF Genel Kuruluyla birlikte tescillendiği belirtilerek, "Uzay alanında yürütülen uluslararası çalışmalarda söz sahibi bir Türkiye için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.