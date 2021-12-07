TOGG Las Vegas'ta
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yer alacak.
Teknoloji 07.12.2021, 00:16
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) olacağı duyuruldu.
Söz konusu paylaşımda," Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022, Las Vegas, ABD, #YeniLigeYolculuk, #TOGG." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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