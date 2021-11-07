Savunma alanında yerli motorların çalışmaları hızlandı
Savunma projelerinin yerli motorlara kavuşmasına az kaldı. Zırhlı araçlar Vuran ile Kirpi'nin motorunda ömür ve geliştirme testleri tamamlandı. Altay tankını ileriye taşıyacak motor için çalışmalar hızlandı. Gökbey helikopterimizin TS 1400 motoru geliştiriliyor. Milli Muharip Uçak motoru için de proje çalışmaları devam ediyor.
Türk savunma sanayiinin geliştirdiği kara ve hava araçlarının motor ve transmisyon ihtiyaçlarının yerli çözümlerle karşılanmasına yönelik projeler yoğun şekilde sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının belirlediği yol haritası doğrultusunda çalışmalar, "içten yanmalı motorlar" ve "türbinli motorlar" olmak üzere iki başlık altında devam ediyor.
İşte o projeler:
İçten yanmalı motorlarda Anka için 170 beygir, Altay tankı için 1.500 beygir gücünde motor geliştiriliyor.
Aksungur'a güç verecek PD170 motorunun geliştirme kabul faaliyetleri tamamlandı.
ZIRHLI ARAÇLARDA MOTOR TEST EDİLİYOR
Zırhlı araçlarda Vuran, Kirpi 2 ve Pars için motor geliştirme çalışmaları devam ediyor. Vuran ve Kirpi 2'ye güç verecek motorun araç testleri yapılıyor.
Fırtına obüsü ve yeni nesil hafif zırhlı araçlara motor ve transmisyon geliştirme faaliyetleri devam ediyor.
Türbinli motorlar alanındaki turbojet motorlarda füze motorlarından Milli Muharip Uçak motoruna kadar uzanan aralıkta geliştirme çalışmaları yürütülüyor.
SOM FÜZELERİNE GÜÇ VERECEK MOTORDA ÇALIŞMALAR TAMAM
Atmaca ve SOM füzelerine güç verecek KTJ-3200 motorunun geliştirme çalışmaları tamamlandı.
Arat projesiyle de KTJ-3200'de ulaşılan yetkinliğin daha artırılarak turbojet motor geliştirilmesi amaçlanıyor.
Gökbey helikopterine güç verecek TS1400 motorunun geliştirme ve test faaliyetleri ile Milli Muharip Uçak motoruna yönelik projelendirme ve geliştirme çalışmaları da devam ediyor.
Kaynak:Türkiye
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