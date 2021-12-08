Instagram'dan yeni önlem

Uygulama, zararlı yada hassas içerikleri sınırlamak için yeni kontrol mekanizmaları geliştirecek. Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, bir kullanıcının uzun süre aynı konu üzerinde odaklandığı fark edildiğinde farklı alanlara yönlendirecek yazılımlar geliştirildiğini belirtti.

Milyonlarca kullanıcısı olan fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, genç kullanıcılarına tavsiye ettiği içerik konusunda daha seçici olacağını ve uygulamayı uzun süre kullanan gençleri ara vermeye teşvik edeceğini duyurdu.

ABD Kongresinde 8 Aralık'ta ifade verecek olan Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, şirketin sitesindenyayımladığı açıklamada, ergenlik çağındaki gençleri korumak için uygulamalarında değişiklikler yaptıklarını belirtti.

Mosseri, Instagram'ın genç kullanıcılara önerilen ve gösterilen içeriklerin ve hesapların daha sıkı denetleneceğini vurguladı.