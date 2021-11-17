Instagram'da canlı yayınlara iki özellik geliyor
En çok kullanılan sosyal medya platformlarında Instagram, canlı yayın aracına yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor. Instagram, hikayelerde etkileşim kurulması için yeni iki özellik yayınlamaya hazırlanıyor.
Instagram, canlı yayın aracına yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor. Pek çok sosyal medya plaformunun yeni özelliklerini yayınlanmadan önce haber veren teknoloji meraklısı Alessandro Paluzzi platformun yeni özelliği ile ilgili detayları paylaştı.
İKİ ÖZELLİK
Paluzzi, uygulamanın içerik oluşturucularının canlı video yaptıklarında moderatör eklemesine izin vermeye çalıştığını bildirdi. Paluzzi’ye göre, içerik oluşturucuların yorumları yönetmelerine yardımcı olmak için kim izliyor listesinden bir moderatör seçebilecekler. Ayrıca içerik oluşturucunun izleyicilerden gelen soruları kapatabileceği de belirtiliyor. Platform, hikayeler üzerinde de bir dizi yenilik için çalışıyor. Paluzzi, kullanıcıların şu anda yalnızca doğrudan mesajlar yoluyla tepki alabilen hikayelerin beğenilmesine izin vermeye çalıştığını belirtti.
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|12
|15
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|11
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|14
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|13
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|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
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|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
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|11
|6
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|O
|P
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|23
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|11
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|11
|12
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|11
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|11
|10
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|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
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|5
|Takımlar
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|P
|1. Real Sociedad
|13
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|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
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|21
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|7. Osasuna
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|19
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