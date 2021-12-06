Instagram'a yeni özellik! Türkiye'de de test ediliyor

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.

Şirket hikayelerde kullanılmak üzerine yeni bir özellik geliştiriliyor.

Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı.

Artık atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek.

Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.