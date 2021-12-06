Instagram'a yeni özellik! Türkiye'de de test ediliyor
Sosyal medya platformu Instagram, özelliklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. En çok kullanılan sosyal medya platformlarından ınstagram hikayelerine beğenme özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik ülkemizde de test edilmeye başlandı.
Teknoloji 06.12.2021, 10:17 06.12.2021, 10:19
Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.
Şirket hikayelerde kullanılmak üzerine yeni bir özellik geliştiriliyor.
Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı.
Artık atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek.
Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.
Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.
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