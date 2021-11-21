Instagram'a yeni özellik: 'Silinebilecek'
Instagram, albümlerden bir fotoğrafı ya da videoyu silmeye izin vermeye başladı.
Instagram, 2017’den beri kullanıcılarına tek bir gönderide 10 fotoğraf ve video paylaşmalarına izin vermeye başlamıştı. Platform, şimdi bu özelliğe bir yenilik daha getirerek, kullanıcıların ekledikleri bu albümden bir fotoğrafı ya da videoyu silmelerine izin vermeye başladı.
Instagram Başkanı Adam Mosseri, son haftalık video güncellemelerinden birinde yeni özelliğin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak anlattı:
“Önce üç nokta simgesine, sonra da ‘düzenle’ye dokunarak kullanıcılar, albümdeki bir fotoğrafı veya videoyu silebilecekler.”
Mosseri’nin anlatımına göre, özellik şu anda yalnızca iOS’ta kullanılabiliyor, ancak yakında Android’e de gelecek.
Instagram, ayrıca ABD’de yaşayan kullanıcılarına bir başka yeni özelliğini daha duyuruyor.
“Rage Shake” ismi verilen özellikle uygulama düzgün çalışmıyorsa, kullanıcılar telefonlarını sallayarak bu durumu bildirebilecekler. Kullanıcılar bunu yaparak uygulamanın hata raporu arayüzünü görüntüleyebilecekler.
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