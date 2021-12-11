Instagram'a kronolojik sıralama geliyor

Bir süredir çocukların güvenliğini ve ruhsal sağlığını tehlikeye attığı ile ilgili iddialarla başı dertte olan Instagram için Adam Mosseri, çarşamba günü bir kongre oturumuna katıldı. Çocukları çevrimiçi korumaya ilişkin yapılan oturumda Mosseri, senatörlere gelecek yıl için uygulamanın yapmayı planladığı değişiklikleri ve yenilikleri anlattı. Bu yeniliklerden en dikkat çekeni ise platformun 2016 yılında kullanmaktan vazgeçtiği ana akışın kronolojik olarak sıralanması özelliğini geri getirmeye çalışması oldu.

Şu anda Instagram etkileşime dayalı bir sıralama sunuyor. Yani; içeriği, kullanıcıların bu gönderilerle etkileşime girme olasılığına göre sıralıyor. Mosseri, etkileşime dayalı sıralamaları, insanları en çekici bulabilecekleri içerikle birleştirmenin bir yolu olarak tanımlıyor. Ancak bu sistem pek çok sert eleştiriyi de beraberinde getiriyor.

Sakıncalı içeriğe öncelik veriyor

Instagram’ın etkileşime dayalı sıralama özelliğinin sert bir şekilde eleştirilmesinin nedeni ise tıklama tuzağı makalelere veya okuyucuların dikkatini çekmek isteyen haber kuruluşlarına yardımcı olabilmesi. Hatta etkileşime dayalı sıralamaların şiddet içeren, zehirli, yanlış ve politik olarak bölücü içeriğe öncelik verdiği tespit edildi. Etkileşime dayalı sıralama, yeni içerik yerine uygulamada ortaya çıkan ve kullanıcıları sinirlendiren günlük yayınlara da neden olabiliyor.

Mosseri de toplantıda bu sistemi değiştireceklerini şu sözlerle ifade etti:

“Birkaç yıldır insanların deneyimleri üzerinde nasıl daha fazla kontrol sağlayabileceklerine odaklanıyoruz. Örneğin favoriler gibi… Favori hesaplarınızı haber akışınızın en üstüne yerleştiriyoruz. Aylardır üzerinde çalıştığımız başka bir şey de kronolojik sıralama. Keşke size belirli bir tarih verebilseydim, ama şu anda önümüzdeki yılın başlarını hedefliyoruz.”