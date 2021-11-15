Instagram'a 'durum ekle' seçeneği geldi
En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'a durum ekleme özelliği geldi.
Instagram'dan önce hayatımızda birçok program vardı. Bunlardan biri de Microsoft'un geliştirdiği MSN Messenger'dı. Bir nesil tabiri caizse MSN Messenger ile büyüdü.
Karşı tarafa titreşim gönderebildiğiniz, ne dinlediğinizi herkese gösterebildiğiniz bu programın en büyük özelliklerinden biri de durum ekleme özelliğiydi.
Bu sayede o an ne yaptığınızı MSN Messenger'daki kişilerinizle paylaşabiliyordunuz. Şimdi ise bu özelliğin bir benzeri Instagram'da karşımıza çıktı.Sosyal medya platformu Instagram'ın WhatsApp'ta da bulunan durum ekleme özelliğini birçok kullanıcıya açtığı fark edildi.
Bu özellik sayesinde kullanıcılar, tıpkı MSN Messenger'da olduğu gibi meşgul, çalışıyor, mutlu ve kutluyor gibi durum özelliklerini profillerinde belirtebilecekler.
Kaynak: Magazin Mahallesi
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