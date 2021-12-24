banner38

2021'in en popüler siteleri açıklandı

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2021 yılının en popüler internet siteleri sıralandı. Cloudflare, 2021'de dünyanın en popüler sitelerini açıkladı. 2021 yılının en popüler internet sitesi sıralamasında ilk sırada ise sürpriz bir şekilde Google'ı tahtından indiren TikTok yer aldı.

Teknoloji 24.12.2021, 08:47
2021'in en popüler siteleri açıklandı

Günler gelip geçiyor, yıllar da öyle. Öyle ki artık 2022'yi karşılamak üzere koca bir yılı tamamlamak üzereyiz. Ancak yılların gelip geçmesine rağmen tamamlanmayan, aksine genişledikçe genişleyen bir alan var. Evet, internetten ve internetteki trafikten bahsediyoruz. Takvimler hangi yılı gösteriyor olursa olsun gelişmeye devam eden internetin 2021 yılında en popüler siteleri ise açıklandı.

GOOGLE'I TAHTINDAN İNDİRDİ

Cloudflare'a göre TikTok, son yılların zirvesinde yer alan Google'ı tahtından etti ve 2021'de dünyanın en popüler internet sitesi oldu.

TikTok'un rüzgarı "mavi kuş"a da sıçradı!

Günler gelip geçiyor, yıllar da öyle. Öyle ki artık 2022'yi karşılamak üzere koca bir yılı tamamlamak üzereyiz. Ancak yılların gelip geçmesine rağmen tamamlanmayan, aksine genişledikçe genişleyen bir alan var. Evet, internetten ve internetteki trafikten bahsediyoruz. Takvimler hangi yılı gösteriyor olursa olsun gelişmeye devam eden internetin 2021 yılında en popüler siteleri ise açıklandı.

Google, TikTok'un liderliğiyle ikinci sıraya düşerken, üçüncü sırada Meta çatısı altında yer alan ve metaverse planları ile gündemden düşmeyen Facebook yer aldı.

2020'nin en popüler 10 internet sitesi arasında yedinci sırada bulunan TikTok'un başarısı oldukça sürpriz oldu. 2020'deki listede yer alan Instagram ise bu yıl listeye giremedi. Cloudflare'a 2021'in en popüler internet siteleri şöyle sıralandı:

TikTok.com

Google.com

Facebook.com

Microsoft.com

Apple.com

Amazon.com

Netflix.com

YouTube.com

Twitter.com

WhatsApp.com

#2021 #Siteler #internet
Yorumlar (0)
banner35
3
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8