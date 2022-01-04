2000'li yılların en popüler telefonunun fişi çekildi!
2000’li yılların başında piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle dünyayı kasıp kavuran Kanadalı şirket BlackBerry, kendi işletim sistemine verdiği desteği sonlandırdığını bildirdi.
Teknoloji 04.01.2022, 18:22
2000'li yılların en popüler akıllı telefon markalarından BlackBerry, kendi işletim sistemini kullanan cihazlara destek vermeyi sonlandırdı. Kanadalı şirket, bugünden itibaren kullanıcıların arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapamayacağını duyurdu.
Bugün itibarıyla BlackBerry 7.1 ve önceki sürümleri, BlackBerry 10 yazılımı ve BlackBerry OS 2.1 ve önceki sürümleri ile çalışan tüm cihazlara desteğin sona ereceğini belirten BlackBerry, bu işletim sistemini kullanan telefonlardan arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapılamayacağını açıkladı.
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