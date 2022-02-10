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Teknik direktör Cihat Arslan'dan Galatasaray açıklaması

Spor 10.02.2022, 21:41
Teknik direktör Cihat Arslan'dan Galatasaray açıklaması
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Bir dönem Galatasaray forması da giyen teknik direktör Cihat Arslan, dolaylı yönden sarı-kırmızılılardan teklif aldığını söyledi.