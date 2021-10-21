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Tek taraflı serbest kalma bedeli 1 milyar avro

Spor 21.10.2021, 10:14
Tek taraflı serbest kalma bedeli 1 milyar avro
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Barcelona, Gine-Bissaulu genç yeteneği Ansu Fati'nin sözleşmesinin 5 yıl uzatılarak tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar avro bonservis bedeli konulduğu bildirildi.