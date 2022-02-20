Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe'de Arda ve Çağtay ilk on birde, Ozan sağ bekte başladı maça. Savunma tandeminde ise Serdar ve Tisserand vardı. Sevgili Barış Gerçeker'in yazdığına göre Fenerbahçe bu sezon oynadığı 33. resmi maçına 32. farklı on birle çıktı. Hücum hattı ise 33 maçta 25. farklı oyuncu kombinasyonu ile sahadaydı. Slavia Prag maçı öncesi rotasyon yapılmış da denenebilir, bazı oyuncular kızağa çekilmiş de. Avrupa kupaları listesinde olmayan Crespo eğer Slavia ile oynanan ilk maçta sahada olsa ne olurdu diye düşündürdü. Çağtay ilk maçı olması itibariyle ürkek, Arda ise sanki yıllardır oynuyormuş gibi rahattı. Çağtay bugüne kadar bu mevkide daha fazla süre almış olsa hem takıma alışırdı hem de potansiyeli hakkında daha kapsamlı fikrimiz olurdu. Ancak Arda'nın o mevkide kendisinden önce oynayan abilerinden iyi olduğunu söyleyebilirim. Ozan da 45 dakika oynadığı sağ bekte Nazım'dan çok daha başarılıydı bence

Ozan ikinci yarıda sahada olmayınca Osayi sağ beke, Berisha hücum hattına geçerek başladı Fenerbahçe. İkinci yarıda oyun Hatay'a dönmüşken İsmail Kartal bence çok doğru bir hamle ile Serdar Aziz yerine Szalai ve Rossi yerine Pelkas alarak oyunu çevirdi. O dakikaya kadar sağ stoperde aksayan Serdar yerine sağ stopere Tisserand sol stopere de Szalai geçti. Arda'nın kaptığı topta kazanılan penaltı golü ise oyun olarak öne geçen Fenerbahçe'yi skor olarak da öne geçirdi. Mert Hakan'ın da Arda'nın yerine oyuna girmesi doğru hamle oldu. Hem Arda alkışlandı hem de Mert Hakan oyuna girince yaptığı pres ile rakibin hücuma çıkmasını önledi. İkinci penaltı ise maçı Fenerbahçe adına bitirdi desek yeridir. Hatay'ın çok etkisiz olduğu bu maç elbette bir ölçü değil ancak Fenerbahçe Çağtay'ı daha çok sol bekte denese Ferdi'yi de önde kullanabilirdi. Keza Arda her maç on-on beş dakika zaman alırmış. Berisha ile Serdar Dursun da beraber oynadığında daha etkili, bu ikili beraber oynamayacaksa ikisinden birinin sahada olduğu dakikalarda yanlarında Valencia olmalı.

Fenerbahçe için lig ikinciliği ya da üçüncülüğü matematiksel olarak hala hedef, ancak önlerinde çok fazla rakip var ve Adana Demir, Konya, Başakşehir bu hedefe daha yakın ekipler. Bu sebeple Fenerbahçe elbette maç kazanmak için oynamalı ama seneye düşünmediği oyuncular yerine Arda gibi gençler sahada olmalı.

Yazının başlığı The Undertones'un şarkısının adı. Mealen gençlik enerjisi diyelim. Güzel parçadır dinlemenizi tavsiye ederim.