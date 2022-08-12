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Röportaj
Tarım Kredi, indirimli fiyat uygulaması için tarih belli oldu
Genel
12.08.2022, 15:05
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Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği belirtildi.
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#Millet İttifakı
#ilçe
#vefat
#hevsel
#estetik
#İbrahim Demirci
#nükleer
#siirt şirvan belediye başkan
#kadın heykelciği
#Tevfik Göksu
#fomo
#Mahmut Tuncer
#sebze
#başkanlık
#Abdulmecid Tebbun
#hırsız
#Erkan Akçaay
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