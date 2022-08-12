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Tarım Kredi, indirimli fiyat uygulaması için tarih belli oldu

Genel 12.08.2022, 15:05
Tarım Kredi, indirimli fiyat uygulaması için tarih belli oldu
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Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği belirtildi.